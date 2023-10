AMD acquisirà la start-up di AI open source Nod.ai

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, ha firmato un, con l'obiettivo di espandere le capacità del software open AI dell'azienda. Nod.ai offre soluzioni AI ottimizzate ai principali hyperscaler, aziende e start-up."Si prevede che l'acquisizione di Nod.ai migliorerà in modo significativo la nostra capacità di fornire ai clienti dell'intelligenza artificiale un software aperto che consenta loro di implementare facilmente modelli di intelligenza artificiale altamente performanti ottimizzati per l'hardware AMD", ha affermato, vicepresidente senior dell'Artificial Intelligence Group di AMD."L'aggiunta del talentuoso team Nod.ai accelera la nostra capacità di far avanzare la tecnologia dei compilatori open source e di abilitare soluzioni AI portatili e ad alte prestazioni nel portafoglio di prodotti AMD - ha aggiunto - Leoggi nel cloud, nell'edge e in un'ampia gamma di dispositivi end point".