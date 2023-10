Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Conou

(Teleborsa) -ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Conou - Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli Oli minerali Usati -In particolare - si legge nella nota -monopolista legale dell’avvio a riciclo dei rifiuti pericolosi rappresentati dagli oli lubrificanti usati e, quindi, dominante nel relativo mercato, "sembrerebbe aver ingiustificatamente ostacolato l’operatività di due impianti di rigenerazione degli oli usati con caratteristiche di “prossimità” e con potenziali benefici ambientali, a vantaggio degli unici due rigeneratori attivi storicamente nel mercato italiano e riconosciuti dal Consorzio".Secondo l’Autorità,i rigenerazione localizzata in Lombardia impedendole di avere accesso agli oli raccolti dalle imprese consorziate. Inoltre non avrebbe riconosciuto il corrispettivo di rigenerazione per l’attività svolta da questa azienda e non avrebbe corrisposto il contributo di raccolta sui volumi di oli esausti lavorati dal suo impianto. Nei confronti di un diverso impianto di rigenerazione progettato per essere realizzato in Piemonte, invece, il Conou avrebbe contestato giudizialmente il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale da parte delle competenti autorità preposte.Oggi - chiude la nota - i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di alcune delle società interessate, nonché di altri soggetti ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.