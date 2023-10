Azimut, a settembre raccolta netta positiva per 247 milioni di euro

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato nel mese di2023 unapositiva per 247 milioni di euro, raggiungendo così 5 miliardi di euro da inizio anno (obiettivo per l'intero anno 2023: 6-8 miliardi di euro), di cui il 60% (3 miliardi di euro) è stato indirizzato in prodotti di risparmio gestito. Lesi attestano a 59,1 miliardi di euro e, includendo le masse amministrate, a fine settembre hanno raggiunto 87,2 miliardi di euro."Azimut ha proseguito il suo percorso di crescita anche a settembre, mese storicamente caratterizzato da una certa debolezza stagionale, grazie alla sua presenza globale e alla continua innovazione sul fronte dei prodotti - ha commentato il- Se da un lato la componente gestita ha risentito dei deflussi dai fondi monetari in seguito ai rialzi dei tassi d'interesse in alcuni Paesi in cui operiamo, dall'altro abbiamo registrato un altro mese di, con flussi superiori a 105 milioni di euro, dopo aver raccolto 60 milioni di euro in agosto"."Inoltre, continua lagrazie a diversi closing di fondi in Italia (per un totale di oltre 235 milioni di euro), come ad esempio IPO Club 2, fondo di investimento alternativo focalizzato al sostegno di medie imprese italiane d’eccellenza identificate con Electa Ventures, e un consistente closing di fondi da parte di uno dei nostri GP partner negli Stati Uniti - ha aggiunto - Complessivamente, sui mercati privati, i clienti ci hanno affidato oltre 1,2 miliardi di euro dall'inizio dell'anno e gli AuM si attestano ora al 13% delle masse gestite, portandoci sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di almeno il 15% entro la fine del 2024".