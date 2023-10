Brillano i mercati europei. Occhi puntati su banche centrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

CNH Industrial

BPER

Iveco

Carel Industries

Alerion Clean Power

Datalogic

Tod's

Antares Vision

Seco

(Teleborsa) -, al giro di boa, consolidano il rimbalzo in attesa di sviluppi dal conflitto israelo-palestinese mentre sperano che non degeneri ulteriormente allargandosi ad altri Paesi.Intanto l'attenzione degli investitori resta concentrata sulledopo le parole accomodanti dei funzionari della Federal Reserve. Il vice presidente della Fed,ha detto che la Fed potrebbe "procedere con cautela" sui tassi, alla luce dei recenti rialzi dei rendimenti dei Treasury mentre per la presidente della Fed di Dallas,, la loro corsa potrebbe ridurre la necessità di un'ulteriore stretta. Parole che hanno convinto il mercato a rivedere ulteriormente al ribasso le probabilità che nella prossima riunione di novembre la Fed possa procedere ad un aumento dei tassi d'interesse.Attesi in giornata altri interventi Fed: Christopher Waller, Neel Kashkari, Raphael Bostic. Parlerà oggi anche la numero uno della BCE,al meeting annuale del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale a Marrakech . Giovedì poi sarà la volta del dato clou della settimana sull’inflazione americana.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,058. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,40%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +204 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,85%.decolla, con un importante progresso dell'1,69%, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,63%, e svettache segna un importante progresso dell'1,53%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,83%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 30.028 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,68%, rimbalzando al calo della vigilia sulle incertezze relative alle mosse del primo socio Vivendi sul piano di riassetto del gruppo.Denaro su, che registra un rialzo del 3,57%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,45%.Buona performance per, che cresce del 3,07%.Tra i(+4,04%),(+3,59%),(+3,31%) e(+3,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.