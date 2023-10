Caleffi, al via oggi programma di acquisto di azioni proprie

Caleffi

(Teleborsa) -ha reso noto che oggi, 10 ottobre, verràin esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci in data 11 maggio 2023, con la finalità di intervenire sul mercato al fine di svolgere un’azionestabilizzatrice che migliori la liquidità del titolo, salvaguardando, se del caso, il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi.Nell'ambito del programma, le operazioni di acquisto (effettuabili in una o più volte) avranno ad oggetto undiproprie, per unstabilito inSi precisa che, al 10 ottobre 2023, la società specializzata in articoli Home Fashion ha in portafoglio 3.175 azioni proprie, corrispondenti allo 0,020% del capitale sociale e che la società controllata da Caleffi non detiene azioni Caleffi.