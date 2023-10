Clessidra Factoring, prima cartolarizzazione con Intesa e Banca Finint

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, primario operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento, hache prevede la cessione di crediti performing alla società veicolo CleFa SPV. Le cessioni dei crediti, originati da Clessidra Factoring nell'esercizio della propria attività caratteristica, saranno effettuate in via continuativa ed in modalità pro solvendo, si legge in una nota.L'operazione vede coinvolta, con il ruolo di arranger, e tramite il conduit Duomo Funding PLC, come investitore senior per un valore nominale pari a 150 milioni di euro.ha agito come advisor finanziario di Clessidra Factoring a supporto del processo di analisi ed implementazione dell'operazione e ricopre inoltre i ruoli di master servicer, corporate servicer, computation agent, rappresentante dei portatori dei titoli e fornitore/gestore del veicolo CleFa SPV. Il ruolo di sub-servicer è svolto, invece, da Clessidra Factoring."Il programma di cartolarizzazione appena avviato garantirà alla societàe quindi la concessione di nuove erogazioni alla clientela, come previsto nel Piano Industriale al 2026 - commentadi Clessidra Factoring - L'operazione è stata avviata con l'obiettivo di diversificare ulteriormente le fonti di funding, puntando da un lato ad un importante aumento dell'importo disponibile, dall'altro ad un ulteriore miglioramento della stabilità finanziaria della società".