CONSOB blocca OPA abusiva di JSC Handel su Piaggio

Piaggio

(Teleborsa) - Laha ordinato laper un periodo di trenta giorni, ai sensi dell’art. 187-octies, comma 6, lett. a), del D.lgs. n. 58/1998, dell'delle azioni ordinarie di, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, promossa dalla JSC Handel Gruppe.Inoltre, CONSOB hariconducibili a Pierluigi Di Cieri (Independent Director e Investor presso JSC Group), ipresenti all'interno delle stesse e in particolare il documento in formato "pdf" ivi pubblicato intitolato "Letter of Offer to Piaggio & Co. S.p.A." in quanto costituiscono mezzo di promozione dell'attività abusiva.