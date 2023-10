Country Garden rischia il default e cade alla Borsa di Hong Kong

(Teleborsa) -: la big del real estateha avvertito checontratto all'estero e sta scivolabdo alla Borsa di Hong Kong del 9,52% a 0,76 dollari di Hong Kong.La società, ma lo scorso mese ha, finendo neldi 30 giorni concesso per il pagamento "in ritardo", cheMa in una comunicazione alla Borsa di Hong Kong, la big dell'immobiliare ha parlato di- 10,96 miliardi di dollari di obbligazioni offshore e 5,86 miliardi di dollari di prestiti offshore - ed ha anticipato chedi pagamento offshore alla scadenza o entro il periodo di grazia".Ciò esporrebbe la società alle pressioni dei creditori ed adegli stessi nel tentativo di recuperare i finanziamenti concessi. Per questo Country Garden haHoulihan Lokey, China International Capital Corporation (CICC) e lo studio legale Sidley Austine la posizione di liquidità e formulare undel debito.L'insolvenza di Country Garden si unirebbe a quella di altre società del settore, aprendo la strada per una delle più vaste ristrutturazioni del debito in Cina. Al momento risultano cche rappresentano circa il 40% del mercato in termini di vendite. Una bella botta anche per l'economia cinese, dal momento che il settore immobiliare vale un quarto dell'intera economia.