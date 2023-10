Ddl capitali, via libera da commissione Finanze Senato a emendamento relatori

(Teleborsa) - Laha dato il, il disegno di legge promosso dal governo in primavera per rafforzare il mercato dei capitali italiano e permettere a Piazza Affari di competere con i concorrenti europei. In particolare, oggi è statoe il provvedimento passerà ora alla V Commissione Bilancio per l'approvazione del passaggio sulla delega al TUF.Tra le novità più rilevanti, è stato approvato l'emendamento sulla(presentata dai relatori del ddl Capitali, i senatori Fausto Orsomarso di Fratelli d'Italia e Dario Damiani di Forza Italia). Per quanto riguarda i consiglieri assegnati alle minoranze, non si contempla più l'assegnazione del 49% dei posti in consiglio alla lista che ottiene oltre il 20%, ma il nuovo testo prevede che se le altre liste ottengano oltre il 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo CdA di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3%.Molto attesa anche l'introduzione del. Secondo quanto approvato oggi, le società potranno introdurre nei propri statuti il voto maggiorato, arrivando, dando quindi più poteri agli azionisti stabili. I diritti di voto concessi agli azionisti cresceranno di anno in anno, con la possibilità di arrivare fino a un massimo di dieci voti per azione che sarà quindi diluita nell'arco temporale di un decennio.Domani, 11 ottobre, il ddl Capitali concluderà il suo iter in commissione con la: si tratta della delega all'esecutivo stesso per riformare il Testo unico della finanza (TUF), risalente al 1998. Dovrebbe essere approvato un sub-emendamento, che allungherà da 12 a 18 mesi i tempi per l'esercizio della delega, anche se resta l'orientamento da parte del governo ad esercitarla nell'arco di un anno.