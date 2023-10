Edil San Felice acquista Sogem per crescere nel restauro architettonico

Edil San Felice

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, hadella totalità (100%) delle azioni di, azienda campana attiva nel settore del restauro e nella manutenzione di beni tutelati. Grazie a questa operazione Edil San Felice arricchisce la propria offerta nei servizi di manutenzione, ottenendo l'attestazione SOA OG2, necessaria per partecipare a gare d'appalto nel settore del restauro dei beni tutelati, fino ad un valore di 15 milioni di euro.Sogem, con una solida esperienza nella manutenzione e nel restauro di importanti beni tutelati, registrava stabilmente un. Tuttavia, a seguito della crisi post pandemica e ad un'incertezza di natura successoria, la proprietà ha progressivamente rallentato l'attività, mentre era alla ricerca di un partner in grado di ridare slancio all'impresa, trovato ora in Edil San Felice. L'acquisizione, del, prevede un piano di rilancio di Sogem e delle competenze al suo interno, si legge in una nota."Siamo molto soddisfatti per aver iniziato aannunciato in occasione della quotazione - ha commentato l'- Sogem è una società con una storia trentennale alle spalle nel settore del restauro e della manutenzione dei beni tutelati, che tenevamo sotto osservazione da diverso tempo. Attraverso la sua acquisizione avremo la possibilità di entrare in un mercato dal potenziale molto alto, visto il patrimonio culturale e artistico presente in Italia"."Il tutto, attraverso il know-how verticale di una società che, al netto delle difficoltà gestionali dell'ultimo periodo, ha un curriculum lavori da leader del settore - ha aggiunto - Siamo convinti che attraverso la combinazione della solidità di Edil San Felice e delle competenze verticali di Sogem, potremo recitare un ruolo da protagonista e".