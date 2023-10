EuroGroup Laminations completa acquisizione di DS4

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha completato il closing dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di DS4, attiva nella progettazione e costruzione di software e hardware custom-made con applicazioni nel campo dell’industrial automation, annunciata lo scorso agosto.La finalizzazione dell’acquisizione è avvenuta a seguito della concessione di tutte le autorizzazioni di legge, incluso il nulla osta del Governo Italiano ai sensi della normativa in materia diIlè pari ad un enterprise value di circa 16,5 milioni di euro.Il pagamento del corrispettivo è avvenuto interamente in denaro, tramite mezzi propri dell’acquirente.L’attuale management di DS4 rimarrà alla guida della società per continuare l’importante percorso di crescita intrapreso, e che sarà accelerato grazie al ruolo di coordinamento strategico di e alle sinergie operative con EuroGroup., da oggi finalmente parte del nostro Gruppo. Le sinergie operative che genererà questa operazione ci faranno raggiungere risultati ambiziosi. Ringrazio il management di DS4 per il fortecommitment dimostrato a lavorare duramente insieme nei prossimi anni, finalmente come colleghi" ha commentato