Fed, Waller: continueremo a lavorare per ridurre l'inflazione al 2%

(Teleborsa) - "I. Quando il FOMC ha iniziato ad aumentare il tasso di riferimento nel marzo 2022 per contenere l'inflazione, ha utilizzato la forward guidance per chiarire la nostra intenzione di raggiungere un orientamento politico sufficientemente restrittivo da riportare l'inflazione al 2%". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, ad un evento a Washington DC.", ha aggiunto, in un intervento che si è focalizzato sui cambiamenti storici dell'attività della Fed più che sul sentiero di politica monetaria odierno."Il FOMC ha inoltre ritenuto che il 2% sia l'obiettivo di inflazione più coerente con il raggiungimento del nostro doppio mandato - ha detto in un altro passaggio - Abbiamo riaffermato questo obiettivo numerico più volte dal 2012 e, con l'inasprimento della politica monetaria dall'inizio dello scorso anno, abbiamo"."La stabilità dei prezzi è una responsabilità primaria della Federal Reserve - ha affermato nelle conclusioni - Questo è il motivo per cui abbiamovolte a ridurre l'inflazione e perché continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo".