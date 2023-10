G24: economia mondiale risale ma ripresa "lenta e disomogenea"

(Teleborsa) -la crescita è inferiore alla media di lungo periodo e le prospettive di medio termine sono incerte. Sebbene l'inflazione core rimanga più vigorosa, le pressioni inflazionistiche si stanno gradualmente attenuando man mano che le principali banche centrali aumentano i tassi di interesse. Tuttavia, i benefici del calo dell'inflazione sono controbilanciati dalle conseguenze negative derivanti dall'inasprimento delle condizioni di finanziamento. L'aumento dei tassi di interesse sta incidendo sui saldi esterni e aumentando i costi di finanziamento nei paesi a basso e medio reddito (LIC e MIC), mettendo sotto stress le posizioni fiscali".È uno dei passaggi-chiave del comunicato finale del Gruppo dei ventiquattro riunitosi a Marrakech in occasione delle riunioni annuali diViene ribadito il fermo sostegno agli "sforzi internazionali volti a ripristinare la pace, la stabilità e i mezzi di sussistenza e invitiamo i partner per lo sviluppo a "non lasciare nessuno indietro" nella fornitura degli aiuti e dei finanziamenti necessari. Ci congratuliamo con il popolo del Marocco per aver ospitato i nostri incontri in queste circostanze difficili". In questo contesto i Ventiquattro incoraggiano "il Fondo Monetario Internazionale (FMI) a ridurre le barriere all'accesso ai suoi finanziamenti. Notiamo che per i programmi a lungo termine del Resilience and Sustainability Trust (RST) e del Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), l'accesso è limitato da sottofinanziamenti, precondizioni del programma, lunghi processi di richiesta ed esborso e elevati oneri debitori insostenibili dei potenziali richiedenti. Considerando questi fattori, incoraggiamo il FMI a rivalutare il requisito di una precedente linea di credito Upper Credit Tranche per la RST. Allo stesso tempo, il campo di applicazione potrebbe essere ampliato per affrontare sfide di sviluppo più urgenti e il limite di accesso fissato a un livello più elevato.Il G24 accoglie poi "con favore l'attuale discussione sulle tariffe del FMI e ribadiamo il nostro precedente appello per una revisione urgente della sua politica di sovrapprezzi, che nel contesto di un contesto di stretta monetaria, esacerba la loro natura prociclica e regressiva. Chiediamo la sospensione delle maggiorazioni mentre viene condotta la revisione,