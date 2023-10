Giappone, cala surplus bilancia partite correnti in agosto

(Teleborsa) - Ladel Giappone chiude in surplus nel mese di agosto.Secondo ilgiapponese (MOF), si è generato un avanzo delledi 2.279,7 miliardi di yen, in calo rispetto all'attivo di 2.771,7 miliardi del mese precedente ed ai 674,8 miliardi dello stesso mese del 2022. Le stime degli analisti erano per un surplus in aumento di 3.091 miliardi di yen.Lachiude con un deficit in crescita a 1.052,4 miliardi di yen, contro il passivo di 467,3 miliardi di luglio ed in calo rispetto ai 3.120,6 miliardi dell'anno prima, a fronte di una diminuzione dellea 7.893,5 miliardi di yen (-24,3% su base annua) e di un aumento dellea 8.643 miliardi (+53,2% a/a).