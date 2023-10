GPI, TP ICAP Midcap conferma target price e Buy

GPI

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato aper azione ilsul titolo, società quotata sul Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, mantenendo anche laa "" visto il potenziale upside del 100%. La revisione del giudizio è arrivata dopo la conference call della settimana scorsa, durante la quale l'azienda ha presentato i risultati semestrali e il nuovo CFO, Alessandro Poletto.Gli analisti ricordano che la società ha annunciato ufficialmente di essere, che sta registrando buoni risultati (7,2 milioni di ricavi e 31,2% di margine EBITDA al primo semestre 2023), ma non è fondamentale per la strategia di sviluppo del gruppo.TP ICAP Midcap ha leggermentenei prossimi tre anni, incorporato il debito relativo all'acquisizione di Evolucare e incluso il passaggio a un dividendo di 0,7 euro per azione dalla distribuzione prevista per il 2025 (da 0,5 euro in precedenza), come previsto dai patti parasociali.