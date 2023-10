Growens, Annual Recurring Revenues SaaS in crescita del 4,4%

Growens

(Teleborsa) -, società operante nel settore delle cloud marketing technologies, ha annunciato in data odierna i dati del terzo trimestre (Q3 2023) relativi alle vendite consolidate della linea di business CPaaS e alle Annual Recurring Revenues (ARR) della linea di business SaaS a settembre 2023.I dati consolidati, non sottoposti a revisione, mostrano per la linea di business SaaS (Software as a Service) un ARR pari a 12,7 milioni di Euro a settembre 2023 in crescita del 4,4% rispetto a settembre 2022.Per la linea di business CPaaS (Communication Platform as a Service) una decrescita del 4,2% nel terzo trimestre 2023 a 17,2 milioni di Euro rispetto al terzo trimestre 2022 (17,6M di Euro).