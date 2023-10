Honeywell riallinea portfolio a tre megatrend

Honeywell

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende multinazionali conglomerate statunitensi, ha annunciato l'intenzione di: automazione, futuro dell'aviazione e transizione energetica. Questo riallineamento consentirà a Honeywell di ottenere una crescita organica accelerata delle vendite e un impiego di capitale inorganico, creando maggiore valore per gli azionisti, si legge in una nota. La nuova segmentazione entrerà in vigore a partire"Dopo una revisione completa del nostro portafoglio, prevediamo di organizzare le nostre attività attorno a tre potenti megatrend, ognuno dei quali è sostenuto dalle nostre solide capacità e soluzioni di digitalizzazione - ha affermato il- Questa struttura semplificata consentirà a Honeywell diche accelereranno il nostro programma di innovazione, sfrutteranno la nostra forza finanziaria e sbloccheranno maggiore valore attraverso il nostro sistema operativo Accelerator".Inoltre, Honeywell ha affermato di prevedere, in linea con le guidance precedentemente pubblicate per le vendite e il margine, guidati da ottimi risultati nei suoi gruppi aziendali Aerospace e Performance Materials and Technologies. In particolare, prevede che gli utili per azione saranno all'interno o al di sopra dell'intervallo di guidance precedentemente emessa, e prevede che i risultati dell'intero anno rientreranno negli intervalli di guidance precedentemente emessi.