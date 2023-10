Italia, Intesa: industria potrebbe non contrarsi nel 3° trimestre

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Con un settore industriale che potrebbe non essersi contratto durante l'estate, gli analisti dimantengono la lotoLa conferma delle attese arriva dopo che stamattina l'Istat ha comunicato che laè cresciuta di 0,2% m/m (-4,2% a/a) in, in linea con le previsioni. L'aumento non è sufficiente a compensare il calo di -0,9% m/m registrato a luglio, ma lascia comunque l'output in rotta per una leggera crescita nel 3° trimestre dopo quattro trimestri consecutivi di contrazione."Tuttavia, la nostra stima è dipendente da un'ipotesi di ripartenza dell’attività nei servizi che, dati i limitati dati disponibili, è difficile da certificare - scrive Andrea Volpi, economista della Direzione Studi e Ricerche della banca - Sottolineiamo quindi come".