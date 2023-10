Italo e EMD112 donano defibrillatore alla Fondazione Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta

(Teleborsa) - Una giornata memorabile perche, insieme alla, hain seguito al salvataggio a bordo di un viaggiatore, mettendolo a disposizione dell'. Un momento per ricordare l'impegno che l'azienda, da sempre, porta avanti per garantireLa consegna è avvenuta nellaItalo è stata, e tra le prime in Europa, che dal 2016 haa bordo di tutti i propri treni. Inoltre, il personale è formato in materia di primo soccorso e disostruzione, una formazione ampliata anche ai familiari dei dipendenti.In virtù di quest’investimento, oggi tutti i treni della flotta, biglietterie e lounge sono dotati di due defibrillatori, grazie ai quali, nel corso degli anni, con il supporto e il tempestivo intervento del personale Italo. L’ultimo episodio riguarda un, prontamente soccorso in seguito a un. Oggi, a Milano, Italo ed il partner EMD112 hanno messo a disposizione un defibrillatore, che. Numerosi studi e ricerche dimostrano, infatti, come l’intervento tempestivo con defibrillatore entro i primi minuti dall’arresto cardiaco, possa salvare la vita in oltre il 50% dei casi."Investiamo da anni per garantire la sicurezza delle nostre persone e dei viaggiatori, non solo a bordo treno. Nel tempo abbiamo implementato le misure e ampliato la formazione per dare un apporto concreto all’intera comunità. Siamo orgogliosi che il nostro impegno si traduca, come nel caso che celebriamo oggi, in azioni concrete” dichiara