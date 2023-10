Iveco Capital, partnership con Eurowag per servizi integrati a clienti

Iveco Group

(Teleborsa) -, la divisione dei servizi finanziari di, ed, azienda leader nelle soluzioni di pagamento e mobilità per le flotte di veicoli commerciali, hanno annunciato unaper offrire servizi integrati ai propri clienti.La collaborazione permetterà a tutti i clienti di Iveco Group diper l'acquisto del carburante, il pagamento dei pedaggi e le soluzioni per il rimborso dell'IVA, oltre a ulteriori servizi che saranno disponibili nel tempo. I servizi di Eurowag saranno integrati nelle offerte di Iveco Group attraverso la sua rete di concessionari e partner con il supporto dei consulenti di Eurowag.Inoltre, la partnershipofferte da Iveco Capital, comprese le assicurazioni e le soluzioni all-in-one integrate con i servizi di manutenzione e assistenza ai veicoli Iveco, con le soluzioni di pagamento sicuro di Eurowag."Siamodi collaborare con Eurowag per costruire insieme una gamma ancora più completa di soluzioni di mobilità per i nostri clienti - ha dichiarato, presidente di Financial Services, Iveco Group - Questa partnership ci consentirà di offrire soluzioni complete e integrate, avvalendoci dell’esperienza della nostra rete di concessionari e adattandola alle esigenze specifiche dei nostri consumatori"