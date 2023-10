Nadef, Giorgetti: con Patto di Stabilità controllo ferreo della spesa non è più eludibile

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha ribadito che il quadro macroeconomico e di finanza pubblica della Nota di aggiornamento "è improntato alla responsabilità di unache ha contraddistinto gli interventi adottati nel corso del primo anno di mandato del Governo". "Lee gliche abbiamo dovuto fronteggiare finora hanno richiesto di compiere scelte molto difficili", ha aggiunto il ministro, "sempre finalizzate ad assicurare condizioni adeguate a promuovere unae duratura della nostra economia".Alla luce delle le regole deleuropeo "il ferreo controllo della spesa è un imperativo non più eludibile", ha ricordato Giorgetti nel corso dell'audizione sulla Nadef alle commissioni bilancio di Senato e Camera.Il ministro ha comunque confermato che "la proroga per il 2024 della riduzione del, che assorbirà di fatto le risorse rese disponibili dallo scostamento di bilancio per, è un intervento che riteniamo doveroso, anche alla luce dei recenti dati Istat, che mostrano il peggioramento delle condizioni economiche di alcune fasce della popolazione". "La proroga – ha aggiunto – rappresenta quindi un valido sostegno ai redditi e ai consumi delle famiglie con redditi più bassi, che potrù anche contribuire al contenimento delle aspettative di inflazione".Laconsentirà, ha proseguito, "l'attuazione della prima fase della riforma fiscale delineata nella legge delega approvata nel corso dell'estate, che il Governo intende mettere in atto nel corso della Legislatura". "La riduzione a tredell'imposta sulle– ha spiegato il Ministro – determinerà un alleggerimento della pressione fiscale in favore delle famiglie, che potranno beneficiare di un maggior". Nell'ambito della riforma "saranno inoltre previste misure che, al fine di affrontare il problema della denatalità, forniscano un sostegno in favore delle famiglie, con redditi medi e bassi, che abbiano più di due figli".Solo dopo la manovra, invece, "potrà essere definito e quantificato il livello, in rapporto al, dellae potranno essere effettuati in maniera compiuta i confronti con i passati esercizi finanziari". "Con riferimento all'ampio dibattito mediatico di questi ultimi giorni, che evidentemente non coglie, o meglio ignora, il significato contabile del concetto di legislazione vigente – ha affermato –, sottolineo che tale andamento non ricomprende, al netto delladi, gli oneri del rinnovo contrattuale relativo al triennio 2022-2024. Il parametro di riferimento per il, così come per gli altri comparti del pubblico impiego, sarà definito nella prossima legge di bilancio nell'ambito degli spazi compatibili con idella"."La sostenibilità delrappresenta la sfida più importante che il Paese è chiamato ad affrontare, in considerazione della particolare attenzione riservata dalle nuove regole di bilancio europee e, soprattutto, per rafforzare la fiducia degli investitori", ha poi dichiarato il ministro. "La riduzione dellofinora accumulato è uno degli obiettivi del Governo, che deve però essere contemperato con le esigenze allocative e redistributive del bilancio. Riuscire a trovare un efficace– ha aggiunto il Ministro – tra quelli che possono sembrare obiettivi antitetici è l'unico modo per migliorare le prospettive di crescita e, pertanto, stabilizzare le aspettative dei mercati".