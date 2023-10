PA, con il PNRR tornano a crescere le assunzioni negli uffici comunali ma corrono più le dimissioni

(Teleborsa) - Grazie alle risorse deltornano a crescere le assunzioni da parte degli uffici comunali ma gli organici stentano a crescere perché sono sempre di più le persone che abbandonano l'incarico in Comune. È il quadro che emerge dalla quarta edizione delsu "" che il presidente dell’Istituto per la finanza locale, il sindaco di Novara, ha presentato a Napoli ieri (9 ottobre, ndr) con il ministro per la Pubblica Amministrazione,, nell’incontro dedicato al "Fattore umano nel PNRR" a Palazzo San Giacomo.A determinare questodaglisono da una parte l’degli organici e dall'altra il calo didel posto pubblico in favore delle alternative private. Nel 2021, primo anno delle regole PNRR, le assunzioni sono state 30.828 (+131,9% rispetto ai pessimi risultati registrati nel 2017 e 1.079 unità in più rispetto ai dati del 2019 favoriti dal cambio di regole sul turn over). Ma ad aumentare in maniera ancora più sostenuta sono le, determinando un saldo negativo sia nel 2021 – con il numero di dipendenti che scende a 343.269 – che quest’anno con le stime più aggiornate che indicano 339.357 unità a giugno (-1,1% sul 2021).Tra il 2015 e il 2021 lesono raddoppiate fino ad arrivare a 14.548 nell’ultimo anno censito (+89% in sei anni). È questo infatti il fenomeno più recente e preoccupante per gli organici locali."Ilè importante motivo per il quale, insieme al ministro Giorgetti, abbiamo condiviso la necessità di dedicare una parte della legge di Bilancio a risorse per garantire l'avvio del percorso di rinnovo dei contratti della tornata 2022-2024 – ha dichiarato ilnel suo intervento –. Ci sarà un Consiglio dei ministri lunedì prossimo. Quindi questa settimana è importante perché sarà la settimana nella quale la legge di Bilancio prenderà forma e saremo in grado anche di avere un'idea più precisa di quante risorse poter dedicare per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici"."Un progetto importante come ilpassa necessariamente attraverso unimportante sul. È quello che sto cercando di fare da quando sono arrivato al dicastero della Pubblica amministrazione: stiamo vivendo una fase che definirei di ripresa dopo 10 anni maledetti che sono stati gli anni del turn over, che hanno fortemente impoverito la struttura della Pubblica amministrazione, sia quella delle amministrazioni centrali che quella degli enti territoriali", ha aggiunto.