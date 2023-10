Palantir, contratto per 250 milioni di dollari dall'US Army

Palantir Technologies

(Teleborsa) -, società di software statunitense che lavora anche per l'esercito USA e la CIA, ha annunciato oggi che l'della durata di tre anni per fornire ulteriori capacità a supporto dei Comandi Combattenti (COCOM), dei Servizi Armati, della Comunità di Intelligence e delle Forze Speciali mentre continuano a testare, utilizzare, e scalare le capacità di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML).Il contratto, pubblicato la scorsa settimana sul sito web del Dipartimento della Difesa, vale, si legge in una nota."Siamo onorati diper continuare a fornire le tecnologie più innovative e le applicazioni dati avanzate in tutti i servizi armati - ha affermato Akash Jain, presidente di Palantir USG - Maturare nuovi concetti su come implementare soluzioni in diversi contesti è fondamentale per mantenere il vantaggio competitivo della nostra nazione e apprezziamo l'opportunità di sostenere questa missione".