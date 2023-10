PepsiCo alza guidance sull'utile dopo trimestrale sopra le attese

PepsiCo

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 conin crescita del 6,7% a 23,45 miliardi di dollari, superando le attese degli analisti per 23,39 miliardi di dollari (secondo i dati LSEG), e undi 2,25 dollari per azione, superiore alle aspettative di 2,15 dollari."Siamo soddisfatti delle nostre prestazioni poiché le nostre aziende e i nostri associati hanno mostrato un'in un ambiente dinamico e in evoluzione - ha affermato il CEO Ramon Laguarta - Data la forza delle nostre attività e la continua attenzione all'avanzamento delle nostre iniziative olistiche di gestione dei costi, prevediamo ora che il nostro EPS a valuta costante core per l'intero anno 2023 aumenterà del 13% (in precedenza 12%)".PepsiCo prevede ora per l'anno fiscale 2023 un, rispetto alla precedente previsione di 7,47 dollari, mantenendo la crescita del ricavi organici al 10%.