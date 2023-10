Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, chestatunitense: ieri sera la presidente della Federal Reserve di Dallas, Lorie Logan, ha detto che potrebbero non essere più necessari ulteriori rialzi dei tassi di interesse vista l'impennata dei rendimenti dei Treasury.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,059. Lieve calo dell', che scende a 1.854,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 86,22 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +201 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre ilsi attesta al 4,85%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,63%, su di giri(+1,54%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,56%., scambia in deciso rialzo il(+2,03%), che raggiunge i 28.243 punti; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 30.088 punti. Su di giri il(+1,77%); sulla stessa tendenza, effervescente il(+2,07%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4,61%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,56%. Buona performance per, che cresce del 3,58%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,57%.Tra i(+4,75%),(+3,80%),(+3,70%) e(+3,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,85%. Tentenna, che cede lo 0,82%.