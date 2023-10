Pirelli confermata Global Tyre Partner della Formula 1 fino al 2027

Pirelli

(Teleborsa) -, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha annunciato di essere stata. Formula 1 e FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) hanno infatti accettato l'offerta presentata dall'azienda italiana per il triennio 2025-2027, con la possibilità aggiuntiva, per FIA e FOM, di estendere la collaborazione per un'ulteriore stagione.Questo accordo, avviato con l'omologazione tecnica ricevuta dalla FIA lo scorso giugno e ratificato dal Consiglio Mondiale della FIA, nomina Pirelli come fornitore unico del FIA Formula One World Championship e dei campionati Formula 2 e Formula 3. Al termine di quest'ultimo contratto (inclusa la possibile estensione),"Siamo molto lieti di poter prolungare la nostra presenza in Formula 1 e negli altri campionati collegati - ha commentato, Vicepresidente Esecutivo - Pirelli era presente quando prese il via la massima competizione automobilistica nel 1950 e, con questo rinnovo, sarà protagonista in quasi due decenni dell'era della Formula 1 moderna, che sta vivendo - grazie all'impulso di Liberty Media e al supporto della FIA - unin tutto il mondo, coinvolgendo sempre più le giovani generazioni"."Innovazione e tecnologia sono nel DNA di Pirelli - ha aggiunto - La Formula 1 costituisce unoper sperimentare e testare nuove soluzioni tecniche e per migliorare i processi di ricerca e di sviluppo nella produzione dei pneumatici".