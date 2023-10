Positiva la borsa di Tokyo. Country Garden crolla a Hong Kong

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la prima seduta della settimana per la Borsa di, che ha riaperto i battenti solo oggi dopo il giorno di festività nazionale della vigilia. Perlopiù positive anche le altre principali piazze asiatiche dopo il recupero sul finale messo a segno dagli indici azionari statunitensi e malgrado l'instabilità geopolitica scaturita dal conflitto tra Hamas e Israele.Il Nikkeimostra un rialzo del 2,59%, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,40%.Riparte bene anche la borsa di(+1,15%) che ieri è stata aperta per appena due ore a causa dell’alert scattato per il tifone Koinu. Sul listino si registra tuttavia il, dopo che il colosso immobiliare cinese ha dichiarato ai mercati di non essere in grado di onorare il debito.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,21%.Guadagni frazionali per(+0,53%); sulla stessa linea, sale(+1,03%).La giornata del 9 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,11%. Aggressivo ribasso per l', che passa di mano in perdita dell'1,89%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%.Il rendimento dell'scambia 0,78%, mentre il rendimento per ilè pari 2,7%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 3.091 Mld ¥; preced. 2.772 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,1%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,4%; preced. -3%).