Rocket Sharing Company, accordo triennale con Fastweb

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) -, startup quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, ha comunicato che laha sottoscritto unper l'affidamento in outsourcing del servizio di gestione end to end dei clienti della nuova linea di business dedicata alla vendita di energia diFastweb ha deciso di affidare in outsourcing a Stantup il, dal supporto alla rete vendita fino all’assistenza clienti post vendita.L'accordo prevede, a favore di Stantup, un compenso fisso mensile a partire dal mese di ottobre, per un totale di circa, oltre ad un compenso variabile calcolato sulle performance commerciali che Fastweb raggiungerà in termini di numero di clienti che sottoscriveranno il servizio di fornitura di energia.

"Quando abbiamo rilevato la maggioranza di Stantup eravamo consapevoli del potenziale del loro business model e delle sinergie che avrebbero apportato al Gruppo - ha commentato l'AD Luigi Maisto - Il nostro obiettivo è quello di consolidarci come azienda di servizi B2B attraverso lo sviluppo del marketplace che consente di intercettare imprenditori e aziende che vogliono offrire i propri servizi e prodotti all'interno della nostra piattaforma".