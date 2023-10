Saipem, Jefferies alza il target price

Jefferies

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno(dai precedenti 1,8 euro) ilsu, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, confermano la raccomandazione "Buy" in vista dei risultati del terzo trimestre che saranno pubblicati il 25 ottobre.Migliora l'andamento di, che si attesta a 1,462 euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,474 e successiva a 1,503. Supporto a 1,446.