Servizi Italia, accordo preliminare per acquisire ramo d'azienda di STERIS

Servizi Italia

STERIS

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, ha siglato un contratto preliminare per l'. STERIS S.p.A. è una società di diritto italiano indirettamente controllata dalla statunitense, realtà leader a livello globale di prodotti e servizi che supportano la cura del paziente con particolare attenzione alla prevenzione delle infezioni.L'operazione consentirà a Servizi Italia di: consolidare la propria leadership nei servizi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico sul territorio nazionale;per potenziare e rendere maggiormente efficiente la struttura già in essere dedicata al segmento della sterilizzazione chirurgica e delle attività di convalida dei processi di sterilizzazione.Ildell'operazione, che si stima possa avere efficacia entro il mese di dicembre 2023, è stato definito tra le parti ine sarà finanziato tramite risorse disponibili."L'accordo raggiunto - ha dichiarato, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia - mira a elevare il riconoscimento distintivo del Gruppo Servizi Italia nell'offerta e nella qualità dei propri servizi. Siamo molto orgogliosi di poter rafforzare ulteriormente la nostra presenza all'interno di questo segmento di mercato ponendo le basi pernei servizi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e delle attività di convalida dei processi di sterilizzazione".