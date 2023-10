Sesa acquista la tedesca TRIAS rafforzandosi nel settore engineering

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha(controllata totalitaria) il 100% del capitale di TRIAS Mikroelektronik GmbH, rafforzando così le proprie competenze e soluzioni software per il settore engineering nella DACH Area.Per Sesa si tratta della, dopo le 18 del 2022 e le 15 del 2021, per un track record di oltre 60 operazioni dal 2015 ad oggi.TRIAS, cone attività operative in Austria e Svizzera, è specializzata in soluzioni software per la progettazione elettronica (EDA), la simulazione e verifica di dispositivi logici programmabili e di circuiti integrati, nonché di sistemi di cablaggio ed on-board networks.TRIAS, conattesi nell'esercizio 2023 pari a circa 3 milioni di euro ed undi oltre il 10%, è partner di Siemens Electronic Design Automation (EDA) e Siemens Digital Industries Software, con un team di circa 15 risorse specializzate, basate in Germania e Romania. L’acquisizione societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un moltiplicate di"Siamo lieti di accogliere le risorse umane di TRIAS nel Gruppo Sesa, con l'obiettivo di valorizzarne le competenze edcome la Germania, ampliando customer set e capitale umano - ha dichiarato l'- Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, sostenuto da M&A industriali bolt-on e grande capacità di crescita organica, favorendo l'internazionalizzazione del Gruppo e con obiettivi di generazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder".