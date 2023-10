Sicurezza stradale, aumentano le vittime su monopattini (+77,8%): i dati Aci-Istat

(Teleborsa) - Nel 2022 vittime in forte crescita tra(+77,8%) e(+53,8%). Diminuiscono (-6,8%) invece le vittime tra i. Sono alcuni contenuti all'interno del"Incidenti stradali in Italia, aggiornamento dati provinciali - Anno 2022". Nel corso del 2022, sono deceduti 485 pedoni (+3% rispetto allo scorso anno). Dei 205 ciclisti deceduti lo scorso 20 erano su bici elettrica (+53,8%) e 16 su monopattino (+77,8%).Dei 16 morti su monopattino, 4 sono concentrati nella provincia di, 3 nella provincia die 2 nella provincia di. Insieme, totalizzano il 56% dei morti a livello nazionale Nella provincia di Roma, il più alto numero di pedoni morti (56), seguita da Milano (24), Napoli (23) e Torino (18). Nella provincia diil più alto numero di ciclisti morti (10), seguono Udine (9) e Milano, Venezia e Ravenna (8).Nel 2022, sulle strade italiane, si sono registrati(151.875 nel 2021, +9,2%; 172.183 nel 2019, -3,7%), che hanno causato(2.875 nel 2021, +9,9%; 3.173 nel 2019, -0,4%) e(204.728 nel 2021, +9,2%; 241.384 nel 2019, -7,4%). In media, rispettivamente, 454 incidenti, 8,7 morti e 612 feriti ogni giorno. Le statistiche provinciali mostrano un ritorno dell’incidentalità stradale ai livelli pre-pandemia del 2019.Rispetto al 2019 - anno scelto come riferimento per l’obiettivo 2030 - 53 province su 107 hanno fatto registrare undel numero dei morti sulle strade. In altre 53, invece, tale numero è. In una sola provincia (Lodi), infine, il numero dei morti è rimasto stabile.