Taglio cuneo, Irpef, natalità: Giorgetti illustra la Manovra

(Teleborsa) -, a partire da quelli del settore dellano le principali linee d'azione per la prossima legge di bilancio, secondo quanto ha illustrato oggi il Ministro dell'economia,, nell'audizione sulla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza nelle Commissioni bilancio di Senato e Camera.con lo scostamento annunciato di 15,7 miliardi, in parte con riduzione della spesa. Il taglio del cuneo fiscale che, ha detto il Ministro "assorbirà le risorse rese disponibili dallo scostamento di bilancio, è doveroso, alla luce dei recenti dati Istat che mostrano un peggioramento delle condizioni economiche di alcune fasce di popolazione, è la principale misura del governo. Sono fiero di aver messo una ipoteca a beneficio dei lavoratori". Con la manovra sarà avviata la riforma fiscale delineata dalla delega, a partire dalla riduzione da quattro a tre delle aliquote Irpef. Una misura che "determinerà un alleggerimento della pressione fiscale in favore delle famiglie, che potranno beneficiare di un maggior reddito disponibile". Nell'ambito della riforma "saranno inoltre previste misure che, al fine di affrontare il problema della denatalità, forniscano un sostegno in favore delle famiglie, con redditi medi e bassi, che abbiano più di due figli"."La legge di bilancio - ha proseguito Giorgetti - avvierà il percorso di rinnovo dei contratti del pubblico impiego relativo al triennio 2022-2024, che contribuirà a dare fiducia a molte famiglie consentendo loro di recuperare parte del potere di acquisto perso nel corso degli ultimi due anni. Particolare attenzione sarà posta al personale medico-sanitario, nell'ambito delle ulteriori risorse che saranno destinate dalla legge di bilancio al finanziamento della spesa sanitaria". A quanto ammonterà in totale la manovra? Il Ministro non ha dato indicazioni ma su un fatto è stato chiaro: "dallo scostamento di bilancio deriveranno 15,7 miliardi", nulla di più. Il resto delle coperture dovrà essere reperito soprattutto da tagli alla spesa. "Qanche un grande taglio della spesa, che ci sarà. Questo significa - ha precisato Giorgetti - che qualcuno non sarà contento". Infine il debito pubblico, la cui sostenibilità "rappresenta la sfida più importante che il Paese è chiamato ad affrontare, in considerazione della particolare attenzione riservata dalle nuove regole di bilancio europee e, soprattutto, per rafforzare la fiducia degli investitori"Come detto, lo scostamento di bilancio per il 2024 ". Ho parlato di prudenza che tutti ci invocano ma anche di realismo", "Questo scostamento - ha sottolineato - serve a mettere in busta paga ai lavoratori dipendenti che hanno redditi bassi 60, 80, 100 euro in più"."pensiamo ci siano situazioni su cui, per opportunità e valutazione di carattere derivato, come è il caso di MPS,