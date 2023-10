Trimestrale europee, BofA: pesano stretta monetaria e calo dell'impulso fiscale USA

(Teleborsa) - Lasta per iniziare, con il 10% delle aziende europee che pubblicheranno i propri rendiconti entro la fine della prossima settimana, per salire al 50% entro la fine del mese. Le aspettative di consensus per lasu base annua dellonel terzo trimestre si attestano al, in calo rispetto al -11% del secondo trimestre, che segnerebbe il tasso di crescita trimestrale più debole dal terzo trimestre del 2020, con una crescita prevista che rimarrà negativa nel quarto trimestre, a -8%. Lo afferma Bank of America Global Research in una nota.Si prevede che l'(-13 punti percentuali) rappresenterà il principale contributo negativo alla crescita del terzo trimestre, mentre i(+6 punti percentuali) forniranno la spinta maggiore.Le aspettative di consensus sull'hanno visto un pullback di circa il 3% ciascuna verso la metà dell'anno, ma da allora sono rimbalzate dell'1,5%. Le revisioni hanno spinto l'EPS a 12 mesi a un nuovo massimo, poiché incorpora gradualmente l'EPS più elevato del 2024."Le nostre aspettative di un ulteriore rallentamento della crescita globale in risposta all'impatto ritardato della stretta monetaria e al venir meno dell'impulso fiscale statunitense, combinato con un ridotto sostegno all'inflazione, implicano undello Stoxx 600 entro il terzo trimestre del prossimo anno", si legge nella nota.