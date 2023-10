Turismo, IEG: al via TTG e INOUT 2023 alla Fiera di Rimini sotto il segno dell'Utopia

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Si alza il sipario domani,, assieme a, il nuovo format per il contract, che riunisce SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor Style, Superfaces e che comprende anche la novità Greenscape. Un doppio appuntamento per fornire una maggiore circolarità e completezza al marketplace: turismo organizzato e contract community. Nel quartiere fieristico saranno presentiil 58% dall’Europa e il 42% provenienti dal resto del mondo, anche grazie al programma di incoming di Agenzia ICE e Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; oltre 200 eventi con più di 250 speaker.Il quartiere fieristico di IEG presenterà al mercato il meglio del prodotto turistico Italia, con tutte le, confermandosi la manifestazione di riferimento per l’outgoing italiano. Per la prima volta, per i buyer stranieri presenti in fiera sarà inoltre possibile. Gli oltre 200 eventi con più di 250 speaker che caratterizzeranno il TTG 2023 sono distribuiti ine per tre giorni spazierannofino a temi di frontiera, come ilapplicate all’industry del travel. Il tema dell’AI, che verrà sviluppato in più dimensioni, con relatori di grande spessore come il sociologo Francesco Morace, verrà esploso anche Vision +24 dedicataa "SOVRA NATURAL", per ispirare gli operatori professionali ad anticipare il bisogno di viaggio ed esperienze.I due saloni di IEG – Italian Exhibition Group saranno inaugurati ufficialmente alle ore 12. Alla cerimonia di apertura, moderata da, giornalista e conduttore televisivo, interverranno, neo presidente di Italian Exhibition Group,, sindaco di Rimini, il senatore, vicepresidente del Senato della Repubblica,, assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio Regione Emilia-Romagna,presidente Federalberghi,, presidente ENIT,, chairman, Global Sustainable Tourism Council,, sottosegretario di Stato al ministero della Cultura e, ministro per il Turismo.Il tema conduttore dei format è, per sviluppare e amplificare le istanze di rinnovamento che stanno attraversando il settore, in linea con i nuovi valori dei turisti, sempre più interessati alledel viaggio. Focus sul segmento contract per InOut con vari eventi tra cui, nella, il talk Rooms, ispirato ai progetti dell’omonima mostra-evento, il focus sul progetto espositivo Treeview sul computational design, i talk della Poolwide Arena, per integrare la piscina nel paesaggio; e il concerto di piante dell’avveniristica installazione ospitata nellaAl TTG sono presenti: ENIT, Federalberghi, FTO, Astoi, Confturismo, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ciset, ISNART, Politecnico diMilano,FIAVET, ISMED, Legambiente, FAITA – Federcamping, Assopiscine.In anteprima,, curato dalla School of Management del Politecnico di Milano, con i dati più recenti riguardanti i comportamenti d’acquisto online dei viaggiatori travel e leisure. E ancora, l’inedita ricerca CNR-ISMed sull’influenza del food nella costruzione dell’immagine delle destinazioni dell’area mediterranea. I dati di Confcommercio che, in vista del 2024 Anno delle Radici Italiane, presenteranno laprofilazione dei viaggiatori alla ricerca del luogo di origine dei propri avi.Unche, grazie alla contemporaneità tra TTG e InOut fortifica il ruolo di community catalyst, in un momento storico in cui per vincere la competizione internazionale sui flussi turistici è necessario saper evolvere e rinnovarsi.