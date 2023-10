UE, aumenta il tasso di mortalità per abuso di alcol

(Teleborsa) - Nel, nell'si sono verificati, che rappresentano il 3,7% di tutti i decessi nell'UE. I disturbi mentali e comportamentali comprendono la demenza, la schizofrenia e anche i disturbi legati all'uso di sostanze psicoattive, come la dipendenza da alcol o droghe. Lo si legge in un report disul tema.Il tasso di mortalità standardizzato dell'UE per disturbi mentali e comportamentali è stato di 39,1 decessi ogni 100.000 persone nel 2020 (da 28,6 decessi nel 2011), con un tasso di mortalità più elevato tra i maschi (40,1) rispetto alle femmine (36,8).Per quanto riguarda i decessi dovuti a disturbi legati al, nel 2020, il tasso di mortalità standardizzato dell'UE è stato di, rispetto a 3,2 decessi nel 2011.Questo tasso è stato particolarmente elevato in alcuni paesi dellìUE: Slovenia (17,3 decessi ogni 100.000 abitanti), Polonia (10,1), Danimarca (7,3), Croazia (6,5), Austria e Lettonia (entrambi 6,2). All'altra estremità della scala, il tasso era alin Grecia,, Malta (tutti con 0,4 decessi ogni 100.000 persone), Spagna e Cipro (entrambi 0,5).