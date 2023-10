UE autorizza acquisizione di Oticon Medical da parte di Cochlear

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'delle attività di impianti cocleari della danese Oticon Medical da parte dall'australiana Cochlear.La Commissione ha esaminato l'operazione a seguito di una. A seguito del deferimento, l'operazione è stata parzialmente bloccata dall'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati, che ha vietato la vendita di uno dei rami d'azienda di Oticon Medical a Cochlear, consentendo invece il trasferimento dell'altro ramo d'azienda, vale a dire l'impianto cocleare di Oticon Medical. Pertanto, le parti coinvolte nella concentrazione hanno infine notificato l'acquisizione esclusiva delle attività legate agli impianti cocleari di Oticon da parte di Cochlear.L'operazione riguarda il settore dell'udito, in particolare il mercato degli impianti cocleari. La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato il suo inel mercato rilevante.