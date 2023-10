Vigilanza BCE: preoccupati per proposte che compromettono mercato NPL

(Teleborsa) - "Siamo. Invece di mettere a rischio i risultati ottenuti con fatica in questo periodo di incertezza economica, dobbiamo continuare a rafforzare i quadri che consentono la riduzione dei crediti deteriorati e prevengono il loro accumulo". Lo hanno affermato, membro del Consiglio di Vigilanza della BCE, e, Director General of Universal & Diversified Institutions presso la BCE."Siamo profondamente preoccupati per le misure che potrebbero creare- hanno scritto in post sul blog della Vigilanza BCE - Continueremo ad opporci strenuamente e pubblicamente a qualsiasi iniziativa che possa minare il successo attuale"."Al contrario - secondo i due funzionari della BCE - dobbiamo continuare a rafforzare i quadri che consentono la riduzione dei crediti deteriorati e prevengono in primo luogo il loro accumulo. Ciòe sostiene ampiamente le esigenze di credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese - in particolare quelle più vulnerabili - e contribuisce al funzionamento regolare e stabile della nostra economia".