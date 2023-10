Wall Street cauta in attesa di commenti Fed e trimestrali

PepsiCo

Delta Air Lines

JPMorgan Chase

Citigroup

Wells Fargo

Honeywell

Palantir

Unity Software

Rivian Automotive

Corning

Skyworks Solutions

Arm Holdings

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, mentre. Intanto, i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi sono diminuiti a seguito di commenti accomodanti da parte di funzionari della Federal Reserve nelle ultime ore. L'attenzione degli investitori si concentrerà anche oggi sullestatunitense tra cui Raphael Bostic della Fed di Atlanta, Neel Kashkari della Fed di di Minneapolis, Mary Daly della Fed di di San Francisco e il membro del consiglio dei governatori della Fed Christopher Waller.Ieri(Fed di Dallas) ha ribadito che l'obiettivo primario rimane la stabilità dei prezzi, e che il suo raggiungimento potrebbe esser minacciato dalla sorprendente tenuta della domanda;(vicepresidente della Fed per la vigilanza) ha difeso la proposta di aumento dei requisiti patrimoniali per le banche;(vicepresidente della Fed) ha affermato che gli elevati rendimenti dei Treasury a lungo termine potrebbero anticipare una crescita dell'economia più forte del previsto.Ogginegli Stati Uniti (a parte le vendite e le scorte dei grossisti nel mese di agosto), mentre domani saranno resi noti i prezzi alla produzione di settembre e verranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed di settembre.Sul fronte delle, spiccano i risultati di, che ha alzato la guidance annuale sull'utile dopo una trimestrale sopra le attese. Altre società che pubblicheranno i resoconti durante la settimana sonogiovedì e i colossi bancarivenerdì.Tra i variha espresso l'intenzione di riallineare il proprio portfolio a tre megatrend,ha ricevuto un contratto per 250 milioni di dollari dall'US Army eha dichiarato che il CEO John Riccitiello andrà in pensione.Per quanto riguarda i titoli interessati dallebeneficia di un upgrada da parte di UBS a "buy" da "neutral",soffre un downgrade da parte di JPMorgan a "neutral" da "overweight",accusa un downgrade da parte di Citigroup,beneficia di una serie di "buy" arrivati al termine del "quiet period" dopo l'IPO.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,16% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.343 punti. Sulla parità il(+0,08%); sulla stessa linea, senza direzione l'(+0,12%).