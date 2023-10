Allcore, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

(Teleborsa) -ha abbassato a(dai precedenti 3,5 euro) ilsu(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 50%.Gli analisti parlano di "" nelcon una crescita dei ricavi a doppia cifra (+13,8% su base annua) e un EBITDA ostacolato da molteplici fattori sfavorevoli (eliminazione graduale del credito Formazione 4.0 e restrizioni nel finanziamento delle attività). Comunque, il gruppo si aspetta miglioramenti sequenziali nel secondo semestre, con una stagionalità positiva del business concentrata nell'ultima parte dell'anno.Sulla base della semestrale, Alantra hasul fatturato FY23 (-3,1%) e l'EBITDA FY23 (-17,5%) per tenere conto delle difficoltà aziendali. Inoltre, ha ridotto le vendite FY24-25 (circa -3,6%) e l'EBITDA (circa -13,5%) per mantenere sostanzialmente i tassi di crescita precedenti. Il fatturato FY23 punta ora a 42,5 milioni di euro con un EBITDA di 6,6 milioni di euro/15,5% di margine. Ha anche aumentato il capex FY23 per riflettere un aumento degli investimenti legati all'espansione del business, che si traduce in una posizione di liquidità netta di 10,9 milioni di euro nel FY23."Il lancio di numerosi nuovi servizi dovrebbe rappresentare un forte vantaggio nel medio termine, aprendo la strada alla continuazione di una forte attività di cross-selling e fornendo potenziali vantaggi ai nostri numeri", si legge nella ricerca. Viene fatto notare che, dopo una performance positiva da inizio anno, Allcore viene ora scambiato al 35% al di sotto del prezzo IPO. Pertanto, il(sconto del 65% sull'EV/EBITDA del 2024).