America Buys Italian 2023: BPER Banca punta al mercato americano dell'agroalimentare

(Teleborsa) - Si è tenuto dal 3 al 5 ottobre scorsi, presso Villa Fenaroli a Rezzato (BS), lal'evento internazionale targatok, che mira a favorire incontri di alto livello tra amministratori delegati e manager di rilevanti catene di supermercati negli Stati Uniti d'America. Per l'occasione,main sponsor dell'iniziativa, ha colto l'opportunità di organizzare e agevolare numerosi incontri B2B. L'edizione di quest'anno diha portato a Brescia oltre 250 referenti di 6 catene di supermercati indipendenti americani e di 73 aziende provenienti da tutta Italia, per un totale di 294 business meeting."La partecipazione a questo importante evento – ha affermato– dimostra il nostro impegno a sostenere l'industria italiana e a promuovere l'export verso il mercato statunitense. Attraverso il nostro supporto a ‘America Buys Italian' intendiamo facilitare la collaborazione e la crescita delle imprese italiane, offrendo loro l'accesso a risorse e opportunità finanziarie"."Aiutare le aziende italiane nel loro– evidenzia BPER Banca in una nota – richiede un affiancamento a 360 gradi fatto di consulenti e tecnici. Conoscere un paese significa avere contezza delle modalità che ne regolano il funzionamento dal punto di vista fiscale, legale, amministrativo e di compliance, ma anche in termini di fornitori e partner commerciali. BPER Banca, consapevole di questa grande sfida, mette in campo una rete di esperti su scala nazionale e internazionale, per far fronte alle esigenze delle Pmi che vogliono avviare processi di internazionalizzazione."BPER Banca è stato un partner indispensabile per il successo dell'iniziativa – spiega– ringrazio Stefano Bellucci per aver aderito anche a questa seconda edizione. I progetti di internazionalizzazione implementati dal gruppo rappresentano un supporto reale per il tessuto imprenditoriale italiano interessato a entrare nei grandi mercati internazionali, primi fra tutti gli Stati Uniti".