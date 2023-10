Ariston, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

Ariston

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 10,5 euro) ilsu, quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, confermando la" sul titolo. La revisione del giudizio è arrivata prima della diffusione dei dati sul terzo trimestre 2023, che la società pubblicherà il prossimo 7 novembre.Gli analisti hanno rivisto le stime FY23, riducendo le proiezioni di sales organiche da +0,8% a -1,7% con FX da -1% a -1,5%, mentre sull'EBIT Adjusted la variazione è del -1,5% a 325 milioni di euro.includendo un outlook più cauto sull'evoluzione del business pompe di calore: complessivamente hanno ridotto le stime di vendite del -7%, di EBIT Adjusted del -15% e di EPS Adjusted del -17%."Crediamo che il mercato (titolo in ribasso di oltre il 35% YTD) abbia più che anticipato/incorporato il rallentamento del business/newsflow meno positivo sul secondo semestre e sul 2024, con un'azienda cheche non riflettono la buona diversione geografica/tecnologica/di prodotto e leadership in diversi mercati", si legge nella ricerca.