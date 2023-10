Ban agli inducement, Zanni: da correggere, importante non tornare a stop totale

(Teleborsa) - "Ilè un(RIS). Rispetto a quelli che erano i rumors iniziali, la proposta della Commissione adotta un approccio più morbido, passando a un semi-stop alle retrocessioni rispetto allo stop totale di cui sembrava convinta la commissaria Mairead McGuinness". Lo ha affermato, membro del Parlamento europeo e relatore ombra dalla RIS, nel webinar organizzato dal ASSOSIM "Retail Investment Strategy: opportunità e sfide per l'industria finanziaria"."Per quanto mi riguarda, bisognerà lavorarci, perché comunque, ma sarà assolutamente importante non tornare a un ban totale nell'ambito delle negoziazioni all'intero del Parlamento europeo", ha aggiunto."La discussione non sarà comunque finita - ha proseguito - perché nella proposta della Commissione si propone una revisione nel giro di tre anni, e bisognerà stare, che è la situazione peggiore per gli operatori e c'è il grande rischio che gli operatori tirino metaforicamente il freno a mano, con un impatto sul mercato dei capitali europeo in un momento in cui abbiamoverso quegli investimenti coerenti con i grandi obiettivi politici".