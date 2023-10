Banche, EBA: benefici da aumento tassi si stanno stabilizzando

(Teleborsa) -. Lo afferma l'Autorità bancaria europea () pubblicando la sua Risk Dashboard per il secondo trimestre del 2023, sottolineando che la redditività e i coefficienti patrimoniali delle banche sono aumentati ulteriormente, mentre l'incertezza macroeconomica ha pesato sulla crescita dei prestiti.Dall'analisi dell'EBA emerge che le banche dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo hanno mantenuto robusti livelli di capitalizzazione nel secondo trimestre. Ilmedio è aumentato di altri 20 punti base su base fully loaded, raggiungendo il. Il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) si è ulteriormente normalizzato dal 162,8% al 159,9% su base trimestrale, grazie al rimborso delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO) III a giugno.L'attenzione delle banche agli aspetti di sostenibilità si riflette anche nei loro finanziamenti: laper le obbligazioni senior non-preferred ed è rimasta stabile per il debito senior covered e preferred.Il(RoE) è aumentato ulteriormente nel secondo trimestre al 10,8% dal 10,2% del primo trimestre, quasi esclusivamente grazie all'aumento del(NIM). Il NIM delle banche è aumentato dall'1,3% all'1,6% su base annua, ma il tasso di crescita trimestrale è stato più lento rispetto ai due trimestri precedenti. "Ciò è dovuto non da ultimo ai crescenti costi di finanziamento, che in futuro subiranno ulteriori pressioni", viene evidenziato.L'è rimasto al livello più basso (1,8%), mentre l'allocazione deiè rimasta stabile al 9,1%. Ilè stato di 45 punti base, vicino ai livelli riportati negli ultimi 2 anni. Alcune giurisdizioni hanno segnalato un aumento dei volumi di NPL e alcuni portafogli potrebbero deteriorarsi più rapidamente a causa della loro sensibilità all'aumento dei tassi di interesse (ad esempio, credito al consumo ed esposizioni legate al settore immobiliare).