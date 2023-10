BCE, le aspettative di inflazione sono aumentate marginalmente

(Teleborsa) - Il tasso medio di inflazione percepita negli ultimi 12 mesi è sceso dall'8,0% al 7,9%, leneisono salite al 3,5%, dal 3,4%, e quelle per l'inflazionesono salite (per il secondo mese consecutivo) al 2,5%, dal 2,4% di luglio. È quanto emerge dal Consumer Expectations Survey della Banca centrale europea (BCE) riferito ad agosto 2023, rispetto al mese precedente.La BCE fa notare che le aspettative di inflazione sono rimaste ben al di sotto del tasso di inflazione percepito in passato, in particolare su un orizzonte di tre anni. L'di inflazione per i prossimi 12 mesi è scesa(subito dopo l'inizio della guerra in Ucraina).I consumatori si aspettano che il loronominale nei prossimi 12 mesi aumenti dell'1,2%, leggermente più che a luglio (1,1%). Questo aumento è stato determinato principalmente dagli intervistati del quintile di reddito più basso, mentre le aspettative dei consumatori nel quintile di reddito più alto sono leggermente diminuite. La percezione della crescita dellanominale nei 12 mesi precedenti è scesa al 6,4%, dal 6,7% di luglio.Le aspettative diper i prossimi 12 mesi sono state leggermente più negative, attestandosi al -0,8%, rispetto al -0,7% di luglio. In linea con le aspettative più basse per la crescita economica, le aspettative per ilsui prossimi 12 mesi sono aumentate all’11,1%, rispetto all’11,0% dei tre mesi precedenti.