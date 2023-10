Borsa di New York avvia scambi in moderato rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, grazie anche al ridimensionamento dei, in attesa delladell'ultimo incontro del FOMC stasera.Il dato suiè cresciuto dello 0,5%, oltre le aspettative, e l'indice core dello 0,3%, sopra il consensus, ma non si è visto un grande impatto sul mercato, che aveva sostanzialmente anticipato questa accelerazione, in attesa dei dati sull'inflazione che saranno pubblicati domani.Nel frattempo, il governatore della Fedha ribadito che, nonostante “alcuni progressi” sull’inflazione, lala politica monetaria per ripristinare la stabilità dei prezzi. Sono attesi oggi altri interventi di membri della Fed.Frattanto, a New York, l'indicesale dello 0,39% a 33.872 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 4.376 punti.In frazionale progresso il(+0,62%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,46%).