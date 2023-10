Borse europee caute. A Piazza Affari vola MPS

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. A Wall Street, si muove vicino alla parità l', grazie anche al ridimensionamento dei rendimenti dei Treasury, in attesa della pubblicazione delle Minutes dell'ultimo incontro del FOMC stasera.Nel frattempo, il governatore della Fedha ribadito che, nonostante “alcuni progressi” sull’inflazione, la banca centrale probabilmente dovrà inasprire ulteriormente la politica monetaria per ripristinare la stabilità dei prezzi.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,70%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 84,05 dollari per barile, con un ribasso del 2,23%.Si riduce di poco lo, che si porta a +194 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,66%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,24%, resta vicino alla parità(-0,11%), e pensosa, con un calo frazionale dello 0,44%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 28.421 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.257 punti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 5,69%, nel giorno in cui kla Cassazione ha confermato le assoluzioni, tra gli altri, dell'ex presidente Mussari e dell'ex dg Vigni per le vicende dei derivati Alexandria e Santorini.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,14%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,78%.avanza del 2,06%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,43%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,46%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,44%.del FTSE MidCap,(+4,17%),(+3,77%),(+2,94%) e(+2,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,19%.scende del 3,16%.Calo deciso per, che segna un -2,97%.