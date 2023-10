CONSOB, aumenta il peso dei fattori ESG nella remunerazione dei vertici societari

(Teleborsa) -(ambientali, sociali e di governance)in Italia: nel 2022 tali fattori hanno concorso a determinare i compensi degli amministratori delegati in 127 società con azioni ordinarie negoziate sul mercato Euronext Milan, pari al 58,5% del totale e in crescita da 106 (47% del totale) dell'anno precedente. È quanto emerge dal, che coglie i segnali della trasformazione culturale innescata dagli obblighi legislativi verso una maggiore considerazione dei fattori ESG nella definizione dei modelli di business, nel processo decisionale e nei modelli di corporate governance aziendali in Italia.Nel 2022, le società con azioni ordinarie quotate su Euronext Milan che hanno pubblicato unasono state 148, rappresentative del(percentuale pressoché invariata rispetto all'anno precedente). Sulla base delle DNF, il Rapporto vede aumentare di circa quattro punti percentuali, al 65,8% nel 2022, il coinvolgimento degli stakeholder esterni nella definizione dei temi più rilevanti ai fini della rendicontazione non finanziaria.L'esame degli abstract dei Piani strategici pubblicati da 68 società sui propri siti web mostra, inoltre, una più diffusa propensione a integrare i, con un'integrazione completa fra strategia aziendale e obiettivi ESG per 13 società (8 nell'anno precedente).La CONSOB segnala che presenta unarispetto all'esercizio precedente il dato relativo all'integrazione deidi amministrazione predisposte dal board uscente (19 società su 44 che hanno rinnovato il board a fronte di 25 su 49 nel 2021), che risulta tuttavia in crescita rispetto ai precedenti esercizi (19 società su 50 nel 2020 e 12 su 43 nel 2019).Il Rapporto 2022 include anche uncon i risultati del primo anno di applicazione del Regolamento Ue 2020/852 (), che prevede la pubblicazione di indicatori fondamentali di prestazione (Key Performance Indicators - KPI) relativi alla compatibilità delle attività d'impresa con la tassonomia europea, in particolare alla inclusione delle stesse nell'elenco delle attività economiche ammissibili contenuto negli atti delegati della tassonomia. Dall'Addendum emerge che il valore medio della quota di fatturato associata ad attività ammissibili, fra le 22 società non finanziarie appartenenti al FTSE MIB, è pari al 22,8%.