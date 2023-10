Dl Energia, Confcommercio e Confindustria chiedono ripristino dei crediti di imposta energetici

(Teleborsa) - Le nuove misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto deipersono ancora insufficienti e vanno fortemente potenziate, a cominciare dalla necessità di reintrodurre i crediti d'imposta energetici e di azzerare gli oneri generali di sistema per il settore elettrico, analogamente a quanto fatto per il gas. È quanto si legge in una nota diin audizione suldavanti alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.Nonostante il trend dei valori delleabbia imboccato, nel primo semestre dell'anno, un percorso di progressiva normalizzazione – prosegue la nota – i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli eccezionalmente alti rispetto a quelli pre-crisi. Ladelle imprese del terziario di mercato risulterà infatti, nel 2023, maggiore del 44% rispetto a quella del 2019.Questi dati - ha sottolineato Confcommercio - richiamano innanzitutto la necessità di un intervento didegliper imprese e famiglie che occorrerà mantenere in essere fintantoché non si giungerà ad una stabilizzazione dei prezzi. Analogamente, occorrerà ripristinare i, proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento e i valori registrati nel 2019. Occorre inoltre ripristinare le scadenze originariamente previste per usufruire dei crediti d'imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023, alla luce delle modifiche introdotte dal recente "decreto proroghe".Per Confcommercio, ildella sterilizzazione degli oneri e del ripristino dei crediti d'imposta potrebbe trovare adeguata copertura finanziaria anche nelle risorse derivanti dai proventi delleversati dalalla tesoreria dello Stato."Ci troviamo in una fase in cui gli elevati costi dell'energia per le imprese industriali rendono fondamentale gestire con gradualità ed efficacia il passaggio dalle- ancora necessarie - a quelle strutturali. Questo, soprattutto per supportare iche innervano, direttamente o indirettamente, tutte le filiere produttive italiane e che sono esposti alla concorrenza internazionale e quindi a rischio delocalizzazione, nell'ottica di coniugare sempre gli obiettivi di sostenibilita' ambientale, di sicurezza nella disponibilità di materie prime e di competitività sui mercati globali". È quanto hanno invece sottolineato i rappresentanti diin audizione.Tuttavia, tra le misure contenute nel Dl Energia adottate per il contenimento dei costi, secondo Confindustria, "dopo quelle previste per il primo e il secondo trimestre 2023, non rientrano iper le imprese relativi alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas".Potendo utilizzare l'derivante dagli accantonamenti del primo e secondo trimestre 2023 (che secondo le nostre stime ammonterebbe a 997,25 milioni di euro euro) l'applicazione di un credito di imposta per il caro energia ai consumi manifatturieri per gas ed elettricità (senza distinzione di intensità energetica) anche per i mesi di ottobre e novembre 2023 non avrebbe un impatto negativo sulle casse dello Stato e andrebbe quindi valutato attentamente in presenza di risorse, sia pure con unche tenga conto dell'andamento dei prezzi".Inoltre, "la mancata previsione diper le imprese, soprattutto le energivore, per quest'ultima parte dell'anno unita alla anticipazione del termine per fruire dei crediti d'imposta energia - che secondo un articolo del DL Proroghe passa dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre del 2023 - contribuiscono a creare una situazione fortemente critica per l'industria. Infatti, per tutti si accorcia il tempo per l'utilizzo indei crediti del primo e secondo trimestre, causando problemi alle aziende che si vedono cambiare le regole in corsa e togliendo certezza alla programmazione del sistema produttivo"."A questo proposito, riteniamo fondamentale ripristinare l'originariadelo adottare correttivi differenti per consentire un adeguato e tempestivo monitoraggio dell'utilizzo delle risorse", hanno aggiunto i rappresentanti di Confindustria.