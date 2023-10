Eventi e scadenze dell'11 ottobre 2023

Sabato 07/10/2023

Domenica 08/10/2023

Lunedì 09/10/2023

Martedì 10/10/2023

Mercoledì 11/10/2023

(Teleborsa) -- Evento promosso da da ABI e ACRI con FEDuF, assieme alle banche italiane. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. In calendario circa 200 appuntamenti in tutta Italia in 60 citta- Il 18° incontro annuale dell'Internet Governance Forum delle Nazioni Unite sarà ospitato dal Governo del Giappone e si svolgerà a Kyoto. Il tema generale del Forum è "The Internet We Want - Empowering All People". IGF è stato istituito dall’ONU ed è il punto di riferimento per la discussione mondiale sulla governance di internet- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Marrakesh. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Evento online del Sole 24 Ore. Parteciperanno rappresentanti di politica, economia, università provenienti da Italia ed estero per discutere sulle prospettive del brand Italia dopo il boom dell’export del 2022. Interverranno, tra gli altri, i ministri Salvini, Musumeci, Nordio, Pichetto Fratin, Urso e Valditara, Claudia Parzani, Presidente di Borsa Italiana e Andrea Orcel, AD di UniCredit- La 4a edizione del Summit torna all'Allianz MiCo di Milano. TOMORROWLAND IS HERE è il claim scelto quest’anno oer l'evento internazionale dedicato all’innovazione dei servizi bancari e finanziari, organizzato e promosso da Fintech District e Business International, la knowledge unit di Fiera Milano.- L'Aquila - “Le Province, che storia!”: è questo il titolo dell’Assemblea Nazionale delle Province italiane la cui cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza Presidente della Repubblica. Evento al quale si incontrano Presidenti delle Province, Sindaci e consiglieri Provinciali delegati da tutta Italia, e rappresentanti di Governo e Parlamento per fare il punto sulle questioni più urgenti. Tra gli interventi, i Ministri Salvini, Fitto e Zangrillo- Importante manifestazioni di settore ed evento di riferimento su tutto il versante adriatico. La 19a edizione si terrà negli spazi del Porto Turistico di Marina di Brindisi. 20.000 metri quadrati, sia a terra che acqua, con circa 250 imbarcazioni e 90 cantieri per imbarcazioni a vela e motore e opportunità di prove in mare- 60esima edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Turismo internazionale dell'Italia- Il 4° vertice dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali (FMCBG) del G20 si svolgerà a Marrakech- Pubblica l'outlook sull'energia- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa con un video messaggio, alla celebrazione dei primi dieci anni di attività dell’ART - Autorità di regolazione dei trasporti- Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, lancia una nuova partnership finanziaria per debellare la poliomielite con Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation), Tedros Adhanom Ghebreyesus (DG OMS), Catherine Russell (Direttore esecutivo UNICEF) e Werner Hoyer (Presidente BEI)- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al Meeting annuale 2023 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale09:00 -- Camera dei Deputati - Per la celebrazione dei primi dieci anni di attività dell’ART, si svolgerà il convegno: “2013-2023/10 10 anni dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Liberalizzazione e regolazione dei mercati: scenari presenti e prospettive future”. Parteciperanno relatori d’eccezione, provenienti dal mondo giuridico ed economico10:00 -- Conti economici per settore istituzionale - Anno 202214:00 -- All'evento interverranno alcuni tra i massimi esperti della materia per analizzare la proposta UE sotto diversi profili, offrendo un quadro del cambiamento per l’industria finanziaria e per gli investitori. Tra gli interventi, Marco Ventoruzzo, Presidente di Assosim, e Marco Zanni, membro del Parlamento europeo e relatore ombra sulla RIS16:00 -- Palazzo del Quirinale - Partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla cerimonia di consegna dei Premi "Presidente della Repubblica" per gli anni 2020-2021 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Accademia Nazionale di San Luca e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia- Asta BOT